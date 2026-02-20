iPhone | addio zone d’ombra? Apple brevetta la custodia satellitare

Apple ha brevettato una custodia satellitare, segnando un passo avanti nel collegamento senza limiti. La causa di questa innovazione deriva dalla crescente richiesta di connessioni affidabili ovunque, anche nelle zone più isolate. La nuova custodia, pensata per iPhone e iPad, include un’antenna integrata che permette di comunicare via satellite, eliminando le zone d’ombra tradizionali. Questo dispositivo potrebbe cambiare il modo di usare gli smartphone in aree remote o durante situazioni di emergenza. La società sta lavorando per portare questa tecnologia sul mercato.

iPhone satellitare: Apple punta su una custodia-antenna per connettività senza limiti. Apple sta esplorando nuove frontiere nella connettività mobile con un brevetto rivoluzionario: una custodia esterna per iPhone e iPad progettata per potenziare significativamente le comunicazioni via satellite. Questa innovazione, depositata presso l’ufficio brevetti statunitense, mira a superare le limitazioni delle reti tradizionali, offrendo una soluzione per rimanere connessi anche in assenza di copertura cellulare. L’idea è di spostare la complessa tecnologia necessaria per la comunicazione satellitare all’esterno del dispositivo, rendendola modulare e aggiornabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

