Apple ha bocciato la Home Screen intelligente per iPhone | ecco perché sarebbe stato un disastro

Apple ha deciso di stoppare il progetto di una Home Screen intelligente per iPhone. La società di Cupertino ha valutato l’idea, ma alla fine ha preferito non portarla avanti, ritenendola troppo rischiosa. La funzione avrebbe dovuto riorganizzare automaticamente le app in base alle abitudini degli utenti, ma gli ingegneri hanno messo in guardia sui possibili problemi di affidabilità e privacy. La scelta è stata comunicata in modo silenzioso, senza annunci ufficiali, lasciando intuire che Apple preferisce mantenere il controllo totale sulle funzioni di base dell’iPhone.

Nel silenzio dei laboratori di Cupertino, Apple ha valutato una delle idee più radicali della sua recente storia: una Home Screen guidata dall’intelligenza artificiale, capace di riorganizzare automaticamente le app sulla schermata principale dell’iPhone in base alle abitudini, al contesto e alle esigenze di ciascun utent e. Un’ambizione che avrebbe potuto ridefinire il modo stesso di interagire con lo smartphone più iconico del mondo. Eppure, quella funzione non vedrà mai la luce. A rivelare questo retroscena è The Information, che ha ricostruito come alcuni membri dei team software e AI di Apple abbiano presentato a Craig Federighi, responsabile supremo dell’esperienza software dell’ecosistema della Mela, una proposta tanto affascinante quanto potenzialmente destabilizzante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

