Apple lancia Creator Studio per Mac e iPhone

Apple ha annunciato il lancio di Creator Studio, una nuova suite di applicazioni professionali pensata per Mac, iPad e iPhone. Questa raccolta mira a semplificare e migliorare i processi di lavoro per creativi e professionisti, offrendo strumenti integrati e ottimizzati per diverse esigenze. Creator Studio rappresenta un passo importante nell’ecosistema Apple, ampliando le possibilità di produzione e gestione dei contenuti sui dispositivi Apple.

(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato il debutto di Apple Creator Studio, una raccolta organica di applicazioni professionali destinata a ridefinire i flussi di lavoro su Mac, iPad e iPhone. L'iniziativa segna un cambio di passo strategico per l'ecosistema della Mela, proponendo per la prima volta un modello in abbonamento che aggrega software storici come Final Cut Pro e Logic Pro.

