Investito dal treno morto ragazzo di 17 anni distratto dalle cuffie nelle orecchie | è strage di giovanissimi

Un ragazzo di 17 anni di Campobello di Mazara è stato investito e ucciso da un treno mentre si trovava vicino alla ferrovia Trapani-Castelvetrano. La causa è stata la distrazione causata dalle cuffie nelle orecchie, che gli impedivano di sentire il rumore del treno in arrivo. La tragedia si è verificata mentre il giovane lavorava in quella zona, senza accorgersi del pericolo. La sua morte riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani nei pressi delle ferrovie.

Non si sarebbe accorto del treno in arrivo perché aveva le cuffie nelle orecchie ed è stato travolto. Un 17enne del Trapanese è morto dopo essere stato investito a Mazara del Vallo da un convoglio in arrivo dal capoluogo di provincia, mentre stava potando dei rami vicino ai binari. Inutile il tentativo del macchinista di frenare. Il 17enne travolto dal treno a Castelvetrano L'episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 20 febbraio, nel tratto di ferrovia all'altezza di contrada San Nicola, nel comune di Mazara del Vallo. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il 17enne avrebbe avuto indosso le cuffie con la musica a tutto volume mentre si trovava vicino ai binari: nonostante anche i fischi del treno, non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio ed è stato travolto, morendo sul colpo.

