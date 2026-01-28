Una donna di 40 anni è stata picchiata più volte dal suo compagno dopo l’ultimo incontro, che aveva lo scopo di chiarire qualche cosa. L’uomo, un 38enne, è stato arrestato subito dopo l’aggressione e ora si trova in caserma. La donna è arrivata in ospedale con diverse ferite e ferite profonde, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda si è consumata nel centro di Torre del Greco, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un nuovo episodio di violenza domestica.

Ennesimo episodio di violenza domestica a Torre del Greco, dove una donna di 40 anni è stata brutalmente aggredita dal compagno ed è finita al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di ieri, martedì 27 gennaio, quando i Carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della sezione Radiomobile, sono intervenuti nella struttura sanitaria. All'arrivo dei militari, nella sala d'attesa del pronto soccorso era presente anche il compagno della vittima, un 38enne del posto, poi arrestato. La donna si presentava in stato confusionale, con occhio destro gonfio e tumefatto e una ferita lacero-contusa all'altezza dell'orecchio.

© Teleclubitalia.it - Orrore a Torre del Greco: massacrata più volte dal compagno dopo “ultimo incontro” per chiarire, arrestato 38enne

