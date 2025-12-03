Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino poi scappa | il ragazzo è gravissimo

Stava andando a tutta velocità sulla sua bicicletta elettrica quando ha travolto un giovane su un monopattino. Senza sincerarsi delle sue condizioni né prestare soccorso, dopo averlo visto a terra è fuggito dal luogo dell’incidente. È accaduto la sera di martedì 2 dicembre a Corato, in provincia di Bari. Il giovane investito, un 15enne, si trova ora ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Andria. La dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, entrambi stavano percorrendo via Piccarretta nel centro storico della cittadina. L’uomo, in sella alla bici elettrica, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno il giovane, che stava invece procedendo a bordo di un monopattino. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Bologna, camion investe ragazza in bicicletta: Viola Mazzotti muore a soli 23 anni >> https://buff.ly/zXo1UzW - facebook.com Vai su Facebook

Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino, poi scappa: il ragazzo è gravissimo - Stava andando a tutta velocità sulla sua bicicletta elettrica quando ha travolto un giovane su un monopattino. Lo riporta open.online

Su bici elettrica travolge 15enne e fugge, grave ragazzino - Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica il conducente della quale è ... Secondo msn.com

INVESTITO Corato, 15enne investito da bici elettrica: è grave - Il 15enne è stato investito da una bici elettrica da una persona non identificata che è fuggita senza prestare soccorso ... Riporta statoquotidiano.it

In bici elettrica travolge un 15enne in monopattino, poi si dà alla fuga: grave il ragazzo - Un ragazzo di 15 anni è grave in seguito a un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 2 dicembre, per le strade di Corato, un paese in provincia di Bari. Come scrive msn.com

Bari, 15enne investito da bici elettrica: il conducente fugge, ragazzo in prognosi riservata - Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da ... Come scrive tg.la7.it