Donna travolta da monopattino in via Crispi | si cerca il conducente
Una donna anziana è rimasta gravemente ferita quando un monopattino l’ha investita in via Francesco Crispi, nel quartiere Libertà di Bari. La brusca collisione è avvenuta ieri pomeriggio, ma il conducente del monopattino è ancora sconosciuto. La donna è stata soccorsa immediatamente dai passanti e portata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia assistito a mettersi in contatto con loro.
Sul posto è giunta la Polizia Locale per i primi rilievi. Secondo una ricostruzione, il conducente del monopattino, dopo l'impatto, non avrebbe prestato soccorso all'anziana Una donna anziana è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata investita da un monopattino in via Francesco Crispi, nel quartiere Libertà di Bari. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio. Sul posto è giunta la Polizia Locale per i primi rilievi. Secondo una ricostruzione, il conducente del monopattino, dopo l'impatto, sarebbe fuggito senza prestare soccorso all'anziana.🔗 Leggi su Baritoday.it
Clusone, 50enne in bici travolta da un autobus: è in gravi condizioni. Il conducente non si è accorto di nullaUna donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita a Clusone dopo essere stata investita da un autobus, probabilmente perché il conducente non si è accorto della sua presenza.
Grave incidente all’alba sulla statale Gallipoli-Leuca. Una donna, travolta da un’auto nel buio, è finita in una scarpata dopo un volo di diversi metri. La vittima è ricoverata al "Vito Fazzi" con gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc l’anziano all facebook