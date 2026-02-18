Donna travolta da monopattino in via Crispi | si cerca il conducente

Una donna anziana è rimasta gravemente ferita quando un monopattino l’ha investita in via Francesco Crispi, nel quartiere Libertà di Bari. La brusca collisione è avvenuta ieri pomeriggio, ma il conducente del monopattino è ancora sconosciuto. La donna è stata soccorsa immediatamente dai passanti e portata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia assistito a mettersi in contatto con loro.

Sul posto è giunta la Polizia Locale per i primi rilievi. Secondo una ricostruzione, il conducente del monopattino, dopo l'impatto, sarebbe fuggito senza prestare soccorso all'anziana.

Clusone, 50enne in bici travolta da un autobus: è in gravi condizioni. Il conducente non si è accorto di nullaUna donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita a Clusone dopo essere stata investita da un autobus, probabilmente perché il conducente non si è accorto della sua presenza.

