INTERVISTA | Jennifer Garner | L' equilibrio tra maternità e lavoro è difficile Perdi sempre un po' te stessa
Jennifer Garner, nota per il ruolo di Sydney in “Alias”, afferma che trovare l’equilibrio tra maternità e lavoro è complicato, soprattutto con due figli piccoli a casa. La causa principale, spiega, è la mancanza di tempo e le continue scelte tra carriera e famiglia. La Garner racconta di aver dovuto rinunciare a momenti importanti con i figli per mantenere i ruoli professionali. La sua testimonianza si aggiunge a quella di molte mamme che vivono questa sfida ogni giorno. La domanda resta: come si gestisce tutto?
È una delle attrici più amate degli anni 2000. L'abbiamo vista interpretare l'agente Sydney Brostow, doppiogiochista della CIA, nella serie thriller “Alias”, titolo che le ha regalato il successo internazionale. Ha vestito i panni del personaggio Marvel “Elektra” nell'omonimo film del 2005 e in “Daredevil” nel 2003. È stato iconico il suo balletto sulle note di “Thriller” di Michael Jackson nella commedia romantica del 2004 “30 anni in un secondo” e ora la vediamo tornare sul piccolo schermo nella seconda stagione della serie thriller “L'ultima cosa che mi ha detto”, su AppleTV dal 20 febbraio.🔗 Leggi su Today.it
