Distruggere una famiglia è stata durissima ma la cosa più difficile è stata perdere un vero partner e il senso dell’amicizia | Jennifer Garner rompe il silenzio sulla separazione da Ben Affleck

Jennifer Garner ha recentemente commentato la fine del suo matrimonio con Ben Affleck, sottolineando quanto sia stato difficile affrontare la separazione. Nel suo intervento, ha evidenziato come perdere un partner e il senso dell’amicizia rappresenti la sfida più significativa in quel momento. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle difficoltà emotive legate a una separazione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

“Perdere un vero partner e il senso dell’amicizia è stata dura”. Jennifer Garner è tornata a parlare della separazione dall’ex marito Ben Affleck. In una intervista apparsa su Marie Claire UK parlando della sua vita attuale e dell’imminente uscita della seconda stagione su Apple TV+ di The Last Thing he told me, la 53enne attrice ha ricordato quanto sia stato “ difficile ” rompere con Affleck nel 2015. “In molti momenti di difficoltà bisogna essere lucidi nel capire cosa puoi gestire e cosa no, e io non sono riuscita a gestire quello che c’era fuori dalla nostra relazione ”, ha spiegato Garner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

