Calciomercato Inter definita la strategia per l’estate | all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa
L’Inter ha deciso di puntare forte su Vicario per rinforzare il reparto portieri durante il calciomercato estivo. La società ha già avviato i primi contatti con l’Empoli, anche se resta da risolvere il nodo delle cifre. Nel frattempo, si fa il nome di un nuovo difensore per completare la rosa, con trattative che si intensificano. La dirigenza lavora senza sosta per concludere gli accordi prima della fine della sessione di mercato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per le mosse finali.
