Inter momento delicato | ora capiremo quali sono le priorità di Chivu

Cristian Chivu si trova in un momento difficile all’Inter, con scelte importanti da prendere. La sua decisione potrebbe influenzare sia il rendimento in campionato che la qualificazione in Champions League. Finora, sembra che il tecnico preferisca concentrarsi sul campionato, anche se passare il turno in Europa porterebbe un guadagno di 15 milioni di euro. La squadra lavora per trovare la strategia migliore, mentre i tifosi aspettano di scoprire le prossime mosse di Chivu. La situazione resta in evoluzione e si aspetta una risposta concreta.

Il pareggio del Milan, nel recupero contro il Como in Serie A, ha addolcito un po’ la nottataccia dell’Inter, bastonata in Champions dal Bodo. Il Diavolo non è risalito a meno cinque, si è impantanato a meno sette, a una certa distanza dalla capolista. Il nuovo giorno però ha portato con sé altre notizie e riflessioni. Oltre alla partita, l’Inter in Norvegia ha perso il suo cannoniere, Lautaro Martinez. Oggi conosceremo l’entità dell’infortunio e avremo una prognosi di massima, ma le lesioni muscolari a un polpaccio sono infide ed è difficile che il capitano recuperi per il derby del fine settimana dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

