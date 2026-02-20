Inter momento delicato | ora capiremo quali sono le priorità di Chivu
Cristian Chivu si trova in un momento difficile all’Inter, con scelte importanti da prendere. La sua decisione potrebbe influenzare sia il rendimento in campionato che la qualificazione in Champions League. Finora, sembra che il tecnico preferisca concentrarsi sul campionato, anche se passare il turno in Europa porterebbe un guadagno di 15 milioni di euro. La squadra lavora per trovare la strategia migliore, mentre i tifosi aspettano di scoprire le prossime mosse di Chivu. La situazione resta in evoluzione e si aspetta una risposta concreta.
Il pareggio del Milan, nel recupero contro il Como in Serie A, ha addolcito un po’ la nottataccia dell’Inter, bastonata in Champions dal Bodo. Il Diavolo non è risalito a meno cinque, si è impantanato a meno sette, a una certa distanza dalla capolista. Il nuovo giorno però ha portato con sé altre notizie e riflessioni. Oltre alla partita, l’Inter in Norvegia ha perso il suo cannoniere, Lautaro Martinez. Oggi conosceremo l’entità dell’infortunio e avremo una prognosi di massima, ma le lesioni muscolari a un polpaccio sono infide ed è difficile che il capitano recuperi per il derby del fine settimana dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Inter Chivu, quali sono le prossime cinque sfide dei nerazzurri tra campionato e coppe
Leggi anche: Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante franceseLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pardo: Inter, una differenza evidente rispetto ad un anno fa. Dimarco MVP della Serie A; Adesso la Juve si lamenta e fa la vittima: Moratti attacca sulle polemiche dopo Inter-Juventus; Spalletti difende Kalulu: Non mi va giù che si prenda anche del bischero da Chivu...; Bastoni, ieri momento delicato. E sul suo volto in conferenza era percepibile….
Lautaro Martínez è in dubbio nell’Inter dopo l’infortunio e potrebbe saltare la sfida contro il LecceLautaro Martínez si ferma per infortunio e salta Lecce-Inter; problemi anche per Zieli?ski, Çalhano?lu e Frattesi: settimana decisiva tra Serie A e Champions League. leichic.it
Inter Juve, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono quelli più a rischio dopo quanto accaduto sabato a San Siro. E su Modesto invece…Inter Juve, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono quelli più a rischio dopo quanto accaduto sabato a San Siro. E su Modesto invece… La Juventus vive ore di grande attesa per le decisioni del Giudice ... juventusnews24.com
Cronache di spogliatoio. . Al di là delle difficoltà date dal campo e dal clima, un altro tema riguardante la sconfitta dell’Inter in Norvegia è il turnover. Ci sono dei giocatori di cui l’Inter proprio non può fare a meno in questo momento. #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook
L'INTER PUÒ FARE A MENO DI DIMARCO E ZIELINSKI Al di là delle difficoltà date dal campo e dal clima, un altro tema riguardante la sconfitta dell'Inter in Norvegia è il turnover. Ci sono dei giocatori di cui l'Inter proprio non può fare a meno in questo mome x.com