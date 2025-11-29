Pisa Inter assente a sorpresa tra i convocati di Chivu | Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante francese

Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta! Ecco quali sono le condizioni dellattaccante francese Brutte notizie dell’ultim’ora scuotono la vigilia della Beneamata. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per la delicata trasferta contro il Pisa all’Arena Garibaldi e valida per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa Inter, assente a sorpresa tra i convocati di Chivu: Bonny non paretirà per la trasferta toscana per un problema! Ecco quali sono le condizioni dell’attaccante francese

