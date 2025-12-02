Inter Chivu quali sono le prossime cinque sfide dei nerazzurri tra campionato e coppe

Il calendario dell'Inter si infittisce e, come ricorda la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si preparano a un ciclo serrato che potrebbe indirizzare la loro stagione tra campionato e coppe. La squadra di Cristian Chivu dovrà gestire energie, rotazioni e pressioni in un dicembre che si preannuncia decisivo. Si parte domani alle 21, quando l'Inter ospiterà il Venezia negli ottavi di Coppa Italia a San Siro, un appuntamento da non fallire per evitare scivoloni e mantenere aperta la strada verso il trofeo.

