Pronostico Lecce-Inter | riscatto immediato dopo il grande shock

Il match tra Lecce e Inter, in programma sabato alle 18:00, nasce dalla necessità di riscatto dei nerazzurri dopo le recenti sconfitte. La squadra di Inzaghi cerca punti importanti per risollevare il morale e migliorare la classifica. Il Lecce, invece, punta a confermare la buona forma casalinga e a sorprendere gli avversari. La sfida si svolge alla vigilia di un periodo cruciale della stagione, con molte squadre che tentano di consolidare le proprie posizioni. La partita si può seguire in diretta su TV e streaming.

Lecce-Inter è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il sintetico di Bodo ha affossato pure l' Inter, tornata dalla fredda Norvegia con un brutto ko sul groppone che costringerà i nerazzurri a vincere il match di ritorno con almeno tre gol di scarto per scongiurare una clamorosa eliminazione. La squadra di Cristian Chivu è stata sorpresa dagli scandinavi (3-1), già giustizieri del Manchester City di Pep Guardiola nella League Phase di Champions League: dopo un primo tempo equilibrato, in cui Pio Esposito era riuscito a rispondere al giallonero Fet, i vicecampioni d'Europa sono crollati nella ripresa, subendo due gol nel giro di tre minuti (Hauge e Hogh).