I conti dell' Inter | gli ottavi valgono 11 milioni i playoff invece

I conti dell’Inter si fanno sempre più chiari: gli ottavi di finale portano un ricavo di circa 11 milioni di euro, mentre i playoff hanno un valore diverso. Attualmente, i nerazzurri hanno già incassato 8,4 milioni grazie alle quattro vittorie, a cui si aggiunge la quota di ingresso di 18,62 milioni riservata alle 36 squadre partecipanti. Questi numeri riflettono l’importanza economica della competizione per il club.

Un occhio alla classifica e un altro ai conti. Centrare gli ottavi per l’Inter è fondamentale sotto due aspetti. Il primo: blindare l’arrivo tra le prime 16 per il quinto anno di fila, iniziato con Inzaghi nel 2021-22. I nerazzurri arrivavano da tre uscite ai gironi con Spalletti e Conte. Da Simone in poi hanno sempre centrato almeno gli ottavi (più due finali). Il secondo: l’aspetto economico. Gli ottavi garantiscono 11 milioni, i playoff solo uno. Un tesoretto fondamentale per l’economia nerazzurra, la quale tra l’altro ha approvato il bilancio 2024-25 con il primo utile nerazzurro: +35 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Il Lecce sul podio dei bilanci della Serie A: come ha fatto; Inter e Milan all'inizio dello slalom parallelo: nel derby dell'8 marzo la resa dei conti, ma guai a escludere Napoli e Juve; Il Conte furioso: da Inter-Napoli alla Juve, tutti gli sfoghi di Antonio; CHAMPIONS LEAGUE: TROPPO ARSENAL PER CHIVU.

