Inter a due velocità per le volate Turnover e difesa i nodi di Chivu

L’Inter mostra due volti nelle ultime partite, con prestazioni diverse nelle finalizzazioni. La squadra di Chivu fatica a mantenere costanza, alternando momenti di brillantezza a cali improvvisi. Turnover e difesa sono i punti deboli evidenziati, che rischiano di compromettere il cammino. Nelle ultime uscite, alcuni giocatori chiave sono apparsi stanchi o poco reattivi, creando vulnerabilità evidenti. La squadra deve trovare un equilibrio per evitare ulteriori passi falsi nelle prossime sfide. La strada verso la stabilità resta ancora lunga.

Il cammino che pare tracciato, il piede che improvvisamente perde l’appoggio, il suolo che si sgretola. L’Inter è scivolata, e ora dovrà rialzarsi senza alcune delle basi della sua forza. Serve "senso della misura", cosa non facile in una cronologia temporale folle, dove farsi schiacciare è un rischio concreto. Ecco perché devono essere queste ore di riflessione e profonda analisi. Dal gelo di Bodo alla partenza primaverile di San Siro, i nerazzurri si ritrovano spalle al muro in Europa, eppure più vicini al bersaglio grosso tricolore. Con forze misurate e protagonisti ai box. La strada per gli ottavi di finale non è compromessa, gli errori sono stati evidenti, partendo dall’uno-due di Hauge e Hogh a metà ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

