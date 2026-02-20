Inter a due velocità per le volate Turnover e difesa i nodi di Chivu
L’Inter mostra due volti nelle ultime partite, con prestazioni diverse nelle finalizzazioni. La squadra di Chivu fatica a mantenere costanza, alternando momenti di brillantezza a cali improvvisi. Turnover e difesa sono i punti deboli evidenziati, che rischiano di compromettere il cammino. Nelle ultime uscite, alcuni giocatori chiave sono apparsi stanchi o poco reattivi, creando vulnerabilità evidenti. La squadra deve trovare un equilibrio per evitare ulteriori passi falsi nelle prossime sfide. La strada verso la stabilità resta ancora lunga.
Il cammino che pare tracciato, il piede che improvvisamente perde l’appoggio, il suolo che si sgretola. L’Inter è scivolata, e ora dovrà rialzarsi senza alcune delle basi della sua forza. Serve "senso della misura", cosa non facile in una cronologia temporale folle, dove farsi schiacciare è un rischio concreto. Ecco perché devono essere queste ore di riflessione e profonda analisi. Dal gelo di Bodo alla partenza primaverile di San Siro, i nerazzurri si ritrovano spalle al muro in Europa, eppure più vicini al bersaglio grosso tricolore. Con forze misurate e protagonisti ai box. La strada per gli ottavi di finale non è compromessa, gli errori sono stati evidenti, partendo dall’uno-due di Hauge e Hogh a metà ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Cremonese Inter, Chivu ha sciolto le riserve: turnover in attacco, in difesa tocca a loro. Ultime
Leggi anche: Chivu, ampio turnover e in attacco torna Lautaro: le probabili formazioni di Udinese-InterLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tre uomini dietro alla medaglia d’oro. Ghiotto: Ho fatto sport per dimagrire e piacere alle ragazze; Inter ko in Champions: 3-1 dal Bodo Glimt; Brignone? e Bastoni, due modi di intepretare lo sport: espressione del merito e scorciatoia alla sofferenza; Borsa: Europa a due velocità in chiusura, Parigi -0,35%, Londra +0,42%.
Il Quinto Elemento - Inter-Juventus, battaglia a San Siro: i bianconeri chiamati a reagire tra difficoltà e ingiustizie, serve velocità e non soloInter-Juventus, battaglia a San Siro: i bianconeri chiamati a reagire tra difficoltà e ingiustizie Inter-Juventus è sempre una guerra sportiva, ma questa volta per la ... tuttojuve.com
Il piede di Dimarco, le scelte di Chivu: l'Inter viaggia a una velocità insostenibile per le inseguitriciNelle ultime 12 giornate, i nerazzurri hanno conquistato 11 vittorie e un pareggio: ha segnato 57 gol e sono pure pochi. Il Milan deve aspettare per rispondere, la Juve perde punti ... corriere.it
Grande primo tempo del Bodø/Glimt Passa in vantaggio con una stupenda azione in velocità, che coinvolge tutto il tridente offensivo. La "carezza" di Høgh di tacco libera Fet che non sbaglia a tu per tu con Sommer. L'Inter si è resa molto pericolosa - facebook.com facebook
#BodoInter 1-1 HT Ha bisogno di uno schiaffo l’Inter per svegliarsi, poi chiude 6 occasioni a 3. Aveva difettato di velocità in costruzione, mentre il Bodo con i suoi limiti tecnici però corre assai e con costrutto e la recapita veloce in avanti prendendo l’Inter in cont x.com