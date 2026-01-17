Chivu ampio turnover e in attacco torna Lautaro | le probabili formazioni di Udinese-Inter
L'Inter si prepara ad affrontare l'Udinese con un ampio turnover, in vista di un importante impegno di campionato. In attacco, torna Lautaro Martinez, mentre a centrocampo Christian Chivu opta per Sucic, Frattesi e Barella come vertice basso. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, con l’obiettivo di mantenere la posizione di testa in classifica.
L'Inter vuole consolidare il primo posto in classifica. Contro l'Udinese, Cristian Chivu propone ampio turnover a centrocampo con Sucic, Frattesi e Barella vertice basso. In attacco ritorna la coppia Pio Esposito-Lautaro.?Nell'Udinese invece manca Zaniolo, dietro Davis ci sarà Atta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
