A Santa Maria Imbaro il workshop L’intelligenza artificiale per l’industria

L’Its Academy di Lanciano, in collaborazione con Cim e Polo Automotive, organizza il workshop “L’intelligenza artificiale per l’industria”, che si svolgerà giovedì 4 dicembre 2025 dalle 9 alle 13 presso la sede del Polo in via Nazionale a Santa Maria Imbaro. Nella stessa giornata, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Stasera la prima alla Chiesa di Santa Maria La Nova. Ore 20. Festival del 700 musicale napoletano – Il 700 napoletano nel racconto di Amedeo Colella - www.domenicoscarlatti.it - facebook.com Vai su Facebook

Donazione a cuore fermo controllata, la complessa operazione al Santa Maria Annunziata Vai su X

A Santa Maria Imbaro il workshop “Auto 4.0, la vera sfida dei nostri tempi” - SANTA MARIA IMBARO (CH) – Quali sono le nuove competenze e i job profile richiesti dalla Quarta rivoluzione industriale e pronti a raccogliere la sfida di Industria 4. Lo riporta abruzzonews.eu

Costa dei Trabocchi, secondo workshop a Santa Maria Imbaro - Aventino a Santa Maria Imbaro, si svolgerà il secondo workshop del Comprensorio Turistico Costa ... Riporta abruzzo.cityrumors.it