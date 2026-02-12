Il dibattito sull’intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. Mentre molte aziende cominciano a usare questa tecnologia, ci sono circa 8,4 milioni di lavoratori italiani che rischiano di perdere il lavoro. La domanda è semplice: opportunità o pericolo? Per ora, il futuro si sta rapidamente avvicinando tra le nostre mani.

Intelligenza artificiale, opportunità o pericolo? Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani a rischio per effetto della sua diffusione. A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con in testa la Lombardia (35,2% degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto IA), seguita da Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta (27%), Campania (25,3%), Emilia Romagna (23,8%) e Liguria (23,5%). E’ quanto emerge dal rapporto di Confartigianato sull’impatto dell’applicazione delle nuove tecnologie sul tessuto imprenditoriale nazionale. Lo studio non mette solo in guardia sull’IA ma evidenzia anche gli effetti positivi che potrebbero emergere dalla sua diffusione, in particolare l’ottimizzazione delle attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro è qua tra noi. Intelligenza artificiale. Un piano per mapparne l’impiego nelle imprese

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui produciamo immagini, narriamo storie e comunichiamo.

CNA Salerno guarda al futuro delle imprese attraverso l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Il futuro è qua tra noi. Intelligenza artificiale. Un piano per mapparne l’impiego nelle imprese; Open Space: il futuro dei videogiochi a corto di memoria; Luxottica, il responsabile del settore ricerca e sviluppo Federico Buffa: Puntiamo sui giovani, l'innovazione è futuro; Milano-Cortina 2026, i presidenti Fontana e Stefani: Dai territori un racconto di identità e futuro.

Il futuro è qua tra noi. Intelligenza artificiale. Un piano per mapparne l’impiego nelle impreseLaghezza: Le aziende spezzine sperimentano già alcune applicazioni. Figoli è fiducioso: Creatività e competenze artigiane non sono a rischio. msn.com

Il futuro? Ha quarantaquattro anniQuattro decenni – e anche qualcosa in più – di esperienza e di lungimiranza nei settori della logistica e dei multiservizi chiavi in mano. Trasparenza, ... milano.repubblica.it

L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia, ma il contesto in cui viviamo ogni giorno. Per questo serve un modello guida: capace di custodire il sapere e le identità, senza smettere di guardare avanti. All’Università eCampus il futuro si costruisce così: - facebook.com facebook