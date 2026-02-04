Roma Presentato il libro Al Impact di Paolo Cellini e Maximo Ibarra | I' Intelligenza Artificiale e la cooperazione uomo-macchina per le grandi sfide contemporanee

Questa mattina a Roma, presso la sede di Core in piazza Margana 19, è stato presentato il libro “Al Impact” di Paolo Cellini e Maximo Ibarra. Gli autori hanno parlato di come l’intelligenza artificiale possa aiutare a affrontare le grandi sfide del nostro tempo, evidenziando il ruolo della cooperazione tra uomo e macchina. L’evento si è svolto nel contesto del nuovo format “Core Books”, promosso dalla società di relazioni pubbliche.

Si è tenuto a Roma, presso la sede di Core a Palazzo Maccarani Odescalchi, in piazza Margana 19, il debutto di "Core Books", il nuovo format di incontri promosso dalla società di Corporate relations specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali. Il ciclo nasce con l'obiettivo di trasformare la presentazione di volumi d'attualità in momenti di approfondimento e alto confronto strategico tra esperti del settore, sui temi che muovono l'economia e il dibattito istituzionale del Paese. L'appuntamento inaugurale ha visto protagonista il libro "Al Impact. La cooperazione persone-tecnologie per le grandi sfide contemporanee", scritto a quattro mani da Paolo Cellini e Maximo Ibarra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, Presentato il libro “Al Impact” di Paolo Cellini e Maximo Ibarra: I'Intelligenza Artificiale e la cooperazione uomo-macchina per le grandi sfide contemporanee Approfondimenti su Roma Palazzo Maccarani Il futuro dell’AI è umanocentrico: a Roma il dibattito sulle sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale Luci (contemporanee) a Sanremo. Dall’Intelligenza artificiale a solidarietà e inclusione. E quelle scelte tra male e bene Il 76° Festival di Sanremo si presenta con un’ampia partecipazione di artisti lombardi, tra le regioni più rappresentate insieme a Campania e Lazio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Palazzo Maccarani Argomenti discussi: Made in Italy 2030: presentato al CNEL il Libro bianco del Mimit; Made in Italy 2030: presentato a Roma il Libro Bianco del MIMIT; Libri: Roma, il 30 gennaio sarà presentato Nel crocevia delle culture di mons. Nunzio Galantino; Made in Italy 2030, presentato il Libro bianco per una nuova strategia industriale. Placido Bramanti all’Università eCampus di Roma, il neurologo presenterà il libro La fabbrica dei risvegli. I dettagli dell'eventoAppuntamento per giovedì 12 febbraio alle ore 18.30 presso l'Università eCampus di Roma che ospiterà un incontro con Placido Bramanti, autore del libro ... affaritaliani.it Ambiente: a Roma Convegno e presentazione del libro 'Il Psi e la questione ambientale'Roma, 4 feb (Adnkronos) - Un convegno sul Psi e la questione ambientale. La Fondazione Rosselli di Firenze sarà presente il 6 febbraio a Roma alla ... iltempo.it Ieri, domenica 25 gennaio, in occasione delle celebrazioni per San Massimo, gli "Apprendisti Ciceroni" delle scuole IC “Paolo e Rita Borsellino” e IIS “Benvenuto Cellini” hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle chiese delle Confraternite di Valenza: - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.