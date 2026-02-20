Intelligenza artificiale e futuro di Lecco | grande partecipazione al dibattito di Orizzonte per Lecco

Lecco ha vissuto un momento di grande interesse con il dibattito su intelligenza artificiale e futuro, organizzato da Orizzonte per Lecco. La sala si è riempita di cittadini e professionisti, tutti curiosi di conoscere come le nuove tecnologie influenzeranno la città. Gli interventi hanno suscitato molte domande e discussioni tra il pubblico, che ha ascoltato con attenzione. L’evento si è concluso con un confronto aperto tra esperti e partecipanti.

"Un programma elettorale studiato, non gridato: dal FOMO giovanile alla medicina personalizzata, l'AI è già qui e cambia la comunità" Sala gremita e partecipazione attenta per il terzo appuntamento del percorso di approfondimento promosso da Orizzonte per Lecco in vista delle prossime elezioni amministrative. La serata del 19 febbraio, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale e al suo impatto sulla comunità lecchese, ha visto la presenza di numerosi cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo associativo, confermando l'interesse verso un tema già centrale nella vita quotidiana e lavorativa di tutti.