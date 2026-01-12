Elezioni Provincia di Lecco | Orizzonte per Lecco non parteciperà al voto

In vista delle elezioni provinciali di Lecco, Orizzonte per Lecco ha deciso di non partecipare al voto. Come consiglieri, insieme al candidato sindaco Mauro Fumagalli, abbiamo analizzato il percorso politico delle recenti evoluzioni nel Consiglio provinciale, ritenendo questa scelta coerente con il nostro impegno e i principi che ci guidano. La nostra decisione riflette un'analisi ponderata delle dinamiche politiche locali e il rispetto per la trasparenza del processo elettorale.

Come consiglieri di Orizzonte per Lecco, unitamente al candidato sindaco Mauro Fumagalli, abbiamo valutato il percorso politico avvenuto tra le varie componenti del Consiglio provinciale in vista dell'elezione del presidente della Provincia. Abbiamo piena consapevolezza che i voti nella nostra. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

