appello per lecco torna associazione nasce il gruppo consiliare orizzonte per lecco

Appello per Lecco prosegue il suo percorso tornando alle origini di associazione.È nato il nuovo gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco" con i consiglieri Giovanni Tagliaferri, Clara Fusi e Corrado Valsecchi.Questo gruppo consiliare sostiene la candidatura di Mauro Fumagalli a sindaco della città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Zanini: "Continueremo battaglie su violenza di genere, ludopatia e valorizzazione beni cittadini"

