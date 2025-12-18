Appello per Lecco torna alle sue radici, dando vita al nuovo gruppo consiliare

© Leccotoday.it - Appello per Lecco torna associazione, nasce il gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco"

Appello per Lecco prosegue il suo percorso tornando alle origini di associazione.È nato il nuovo gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco" con i consiglieri Giovanni Tagliaferri, Clara Fusi e Corrado Valsecchi.Questo gruppo consiliare sostiene la candidatura di Mauro Fumagalli a sindaco della città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Lecco, svolta in consiglio: Valsecchi entra nel gruppo Per Lecco, Appello lascia dopo 16 anni

Leggi anche: Elezioni, nasce Orizzonte per Lecco: logo e progetto unico per Mauro Fumagalli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Appello per Lecco torna associazione, nasce il gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco" - Zanini: "Continueremo battaglie su violenza di genere, ludopatia e valorizzazione beni cittadini" ... leccotoday.it