Firenze ospita la Scuola internazionale di biofotonica e Intelligenza artificiale

Firenze si prepara ad accogliere una nuova scuola internazionale dedicata alla biofotonica e all’intelligenza artificiale. L’iniziativa coinvolgerà docenti e ricercatori da tutto il mondo e si svolgerà nel cuore della città. Dopo mesi di preparativi, l’apertura ufficiale è prevista per questa settimana, con un programma ricco di seminari e workshop. La città si appresta a diventare un punto di riferimento per chi lavora nel settore e vuole confrontarsi sulle ultime innovazioni.

Firenze, 9 febbraio 2025 – Firenze sempre più protagonista nel panorama dell'intelligenza artificiale. Da oggi, 9 febbraio e fino al 13 febbraio la città ospiterà la quarta edizione della Scuola internazionale di biofotonica e Intelligenza artificiale. Il Comune di Firenze sarà presente a questa iniziativa. L'assessora all'intelligenza artificiale Laura Sparavigna interverrà il 13 febbraio alla tavola rotonda in programma al Meyer Health Campus, momento centrale dell'intera conferenza, dedicato al ruolo dell'Intelligenza Artificiale nella società contemporanea e nel sistema sanitario.

