Intel | IA al servizio clienti ma la riparazione è ancora umana

Intel ha presentato “Ask Intel”, un assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale, integrato in Microsoft Copilot Studio. La società spera di migliorare il servizio clienti, rendendo le risposte più rapide e automatiche. Tuttavia, le riparazioni ancora richiedono l’intervento di tecnici umani, mantenendo una componente pratica e personale nel processo. La novità rappresenta un passo avanti, ma non elimina del tutto l’intervento umano nelle operazioni di assistenza.

Intel punta sull'IA per l'assistenza clienti: una rivoluzione con qualche incertezza. Intel ha lanciato "Ask Intel", un nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale integrato in Microsoft Copilot Studio, per rivoluzionare il supporto tecnico ai suoi clienti. L'obiettivo è ridurre i tempi di attesa e ottimizzare il lavoro dei tecnici, automatizzando la risoluzione di problemi comuni e indirizzando i casi più complessi a personale specializzato. L'iniziativa, tuttavia, mostra alcune limitazioni nella gestione di problematiche hardware complesse, sollevando interrogativi sull'effettiva capacità dell'IA di sostituire l'esperienza umana.