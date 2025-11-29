Isola d' Elba | La gioielleria cessa l' attività ma non restituisce ai clienti bracciali e monili portati in riparazione | denunciati i soci titolari
Di buono, in questa storia, c'è almeno la fine. Ovvero, che i monili portati da alcuni clienti a riparare in una gioielleria dell'isola d'Elba sono stati finalmente recuperati dalle forze dell'ordine e, appena ricevuta l'autorizzazione giudiziaria, saranno riconsegnati ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
