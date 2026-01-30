Ia | Mollicone ' non luddisti digitali ma affermare superiorità coscienza umana'

Federico Faggin, il fisico e inventore del microprocessore Intel, lancia l’allarme sulla nostra identità. Durante un intervento a Roma, ha detto chiaramente che non bisogna essere luddisti digitali, ma bisogna riconoscere che la coscienza umana ha un valore superiore. Se non cambiamo il modo in cui ci vediamo, rischiamo di essere ingannati dall’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata da chi cerca il potere. Faggin invita a riflettere sulla nostra natura e a non perdere di vista ciò che ci rende umani.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Federico Faggin, padre del microprocessore Intel e fisico, oggi pensatore di rilievo internazionale sulla natura della coscienza, ha sottolineato un punto cruciale: se non cambiamo idea di chi siamo, ci faremo ingannare dall'intelligenza artificiale controllata da coloro che vogliono essere i più potenti del mondo. Il rischio non è solo tecnologico, è concettuale. Se accettiamo di ridurre l'uomo a macchina biologica ad algoritmo perfezionabile, allora sì, una macchina potrà superarci. Ma se comprendiamo che la coscienza umana, la nostra capacità di discernimento, di intuizione, di significato, non è replicabile, allora la tecnologia diventa ciò che deve essere, uno strumento al servizio della dignità".

