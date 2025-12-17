Instagram porta i Reels in Tv

Instagram amplia la sua presenza sui dispositivi di streaming con un nuovo test negli Stati Uniti, portando i Reels su Amazon Fire TV. La funzione permette fino a cinque account e organizza i contenuti in canali tematici, offrendo agli utenti un modo innovativo di accedere e condividere brevi video direttamente sul grande schermo.

Al via negli Stati Uniti un test con i dispositivi Amazon Fire Tv: fino a cinque account supportati e contenuti raccolti in canali per argomenti. La sfida a YouTube è sempre più completa. Vanityfair.it

