Instagram porta i Reels in Tv
Instagram amplia la sua presenza sui dispositivi di streaming con un nuovo test negli Stati Uniti, portando i Reels su Amazon Fire TV. La funzione permette fino a cinque account e organizza i contenuti in canali tematici, offrendo agli utenti un modo innovativo di accedere e condividere brevi video direttamente sul grande schermo.
Al via negli Stati Uniti un test con i dispositivi Amazon Fire Tv: fino a cinque account supportati e contenuti raccolti in canali per argomenti. La sfida a YouTube è sempre più completa. Vanityfair.it
Leggi anche: Rivoluzione su Instagram: arrivano i Reels orizzontali. Di cosa si tratta e come crearli
Leggi anche: Rivoluzione su Instagram: arrivano i Reels orizzontali. Di cosa si tratta e come crearli
Si Te Enamoras De Ellas Pierdes
Instagram porta i Reels sul televisore - Al via negli Stati Uniti un test con i dispositivi Amazon Fire Tv: fino a cinque account supportati e contenuti raccolti in canali per argomenti. vanityfair.it
Instagram porta i Reels sul grande schermo: nuovo app per Fire TV - Instagram lancia un’app per Fire TV che porta i Reels sul grande schermo, con riproduzione automatica, gestione multi- news.fidelityhouse.eu
Instagram arriva su Fire TV: debutta l'app che porta i Reels sul grande schermo x.com
Descrizione per Facebook & Instagram Dicembre porta il freddo… e noi rispondiamo con OFFERTE CALDISSIME! Il nuovo volantino Supersapone è arrivato e ti aspetta con prezzi incredibili su detergenza, casa, cura personale e prodotti per tutta la fa - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.