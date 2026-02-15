INSIDE Intervista al Presidente FGI Andrea Facci

Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, ha annunciato che la federazione si avvicina ai 157 anni di attività, con un occhio già rivolto ai Giochi di Los Angeles 2028. Durante un'intervista, ha spiegato come l’Italia stia puntando a rafforzare i propri talenti e migliorare le strutture per ottenere risultati migliori in futuro. In particolare, ha menzionato l’investimento in nuovi impianti e programmi di formazione per le giovani promesse.

La Federazione Ginnastica d'Italia si prepara a celebrare 157 anni di storia, un traguardo che racconta una tradizione fatta di medaglie olimpiche, campioni e milioni di appassionati. Un patrimonio sportivo e culturale unico, che oggi – sotto la guida del presidente Facci – guarda al futuro con ambizione e responsabilità. Guidare la più antica federazione sportiva riconosciuta dal Coni significa custodire la memoria, ma soprattutto costruire opportunità per le nuove generazioni, è il senso della visione federale. Lo stato di salute della ginnastica italiana è solido, come dimostrano i risultati degli ultimi cicli olimpici.