Inseparabili | i lavori olio su tela di Igor Scalisi Palminteri in mostra al Banum tattoo studio di Palermo

Igor Scalisi Palminteri ha aperto una mostra al Banum Tattoo Studio di Palermo, portando in evidenza le sue opere realizzate con olio su tela. La causa di questa esposizione è il desiderio di esplorare il tema della separazione e della ricerca di unità tra le persone. Le sue tele raffigurano figure umane che sembrano cercare un punto di incontro, spesso con dettagli simbolici che invitano alla riflessione. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese e può essere visitata da chi desidera immergersi nel suo universo artistico.

Siamo esseri separati che cercano costantemente l’unità, un’utopia che si fa obiettivo attraverso l’arte. Da questa tensione profonda nasce “Inseparabili”, la mostra di pittura di Igor Scalisi Palminteri che verrà inaugurata domenica 22 febbraio alle ore 12 al Banum Tattoo Studio di Palermo. Le opere indagano il legame indissolubile tra materia e simbolo, tra la “lentezza” della pittura a olio e l’indelebilità del tatuaggio, intesi come strumenti per raccontare la parte più invisibile e intima dell’essere umano attraverso quella più immediata e visibile.“È una piccola mostra di pittura con delle tele a olio, tecnica che - afferma Igor Scalisi Palminteri - é il mio grande amore dal quale non mi sono mai separato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Kore di madre", inaugurato a Gangi l'ultimo murale di Igor Scalisi Palminteri Leggi anche: "Morti per la libertà": murale di Scalisi Palminteri celebra la resistenza partigiana Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Palermo, Ballarò, sedici metri di murales perSan Benedetto il Moro. È uno dei Patroni di Palermo, nero figlio di schiavi del ‘600. Ma poi santo. L’opera è di Igor Scalisi Palminteri. Un mrklevra palermitano. Gli stili sono diversi credo anche la “poetica” di fondo p - facebook.com facebook