Kore di madre inaugurato a Gangi l' ultimo murale di Igor Scalisi Palminteri

Questa mattina a Gangi è stato aperto al pubblico il nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri. L’opera si trova nell’area dell’ex macello, all’incrocio tra via Monte Marone e via Grande Sant’Antonino. La cerimonia di inaugurazione ha visto molti abitanti e appassionati di arte urbana, che hanno seguito con interesse il taglio del nastro. Scalisi Palminteri, che si definisce “pittore di quartiere”, ha portato un altro pezzo di arte nella cittadina, lasciando il suo segno sulla parete.

A Gangi l'ultima fatica artistica di Igor Scalisi Palminteri. È stato inaugurato l'ultimo murale realizzato dal "pittore di quartiere" palermitano, come lui stesso ama definirsi, nell'area dell'ex macello, all'incrocio tra via Monte Marone e via Grande Sant'Antonino. L'opera, intitolata "Kore di madre", si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale promosso nel territorio comunale che già accoglie altri murales. Ispirandosi al mito greco di Demetra e Kore, si legge in una nota, l'artista ha sviluppato un'immagine contemporanea che racconta la forza dell'amore materno.

