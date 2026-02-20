IN' s apre un nuovo supermercato a Santa Maria di Sala

In's ha deciso di aprire un nuovo supermercato a Santa Maria di Sala, causando entusiasmo tra i residenti. La scelta di questa località deriva dalla crescente domanda di punti vendita nelle zone periferiche. L'inaugurazione è prevista per lunedì 23 febbraio 2026 e si terrà in via Noalese 226. Il negozio offrirà una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi, con un focus sulla freschezza e sulla convenienza. La comunità locale aspetta con interesse l'apertura del nuovo punto vendita.

780 metri quadri, ampio parcheggio, prodotti freschi per il nuovo store del discount che sta puntando ad allargarsi in tutto il territorio Apre un nuovo supermercato a Santa Maria di Sala: è l'In's Mercato di via Noalese 226, che aprirà le porte lunedì 23 febbraio 2026. Il nuovo anno procede a ritmo sostenuto per iN's Mercato, che porta avanti con determinazione la sua strategia di diffusione capillare di punti vendita su tutto il territorio nazionale. Questo nuovo taglio del nastro si inserisce infatti nel solco di un percorso di rinnovamento costante per l'insegna italiana discount, che conta ormai 573 negozi distribuiti in 12 regioni nel territorio nazionale.