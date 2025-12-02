Santa Sofia la sala Milleluci apre le sue porte per una grande festa di Capodanno

La sala “Mille luci” di Santa Sofia riapre i battenti dopo mesi di attesa e, in vista dell’arrivo del 2026, decide di farlo in grande stile. Per l’occasione, il suggestivo luogo che si affaccia sul fiume Bidente si prepara a dare il benvenuto all’anno nuovo con una festa di capodanno dall’offerta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Buongiorno a tutti da Santa Sofia (FC)! Renzo Zilio - facebook.com Vai su Facebook

Secondo appuntamento della stagione concertistica dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con #unisannio e il Conservatorio di Benevento: Anna Tifu Tango Quartet. Un concerto bellissimo che dimostra come la musica non conosca confini, non si l Vai su X

Santa Sofia, cimitero e Milleluci sotto i ferri - Nel piano triennale di interventi, da quasi quattro milioni, è previsto l’ampliamento del primo e il completamento della sala È molto corposo il volume di investimenti in opere pubbliche che ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Milleluci, festa per la sala "S. Sofia riparte da qui" - Tante famiglie in paese per la visita del presidente della Regione Bonaccini che ha inaugurato il primo lotto e visitato il Nefetti e il centro vaccinale "Oggi è una bella giornata per Santa Sofia e l ... Da ilrestodelcarlino.it