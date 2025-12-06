Cinecittà Due apre il nuovo supermercato Pewex

L’8 dicembre aprirà ufficialmente i battenti il nuovo supermercato Pewex all’interno del Centro Commerciale Cinecittà Due, nello spazio che per anni aveva ospitato Carrefour. La data è stata annunciata dal gruppo stesso attraverso una nota ufficiale.RomaToday aveva già anticipato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it