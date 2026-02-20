Infortunio Zielinski | Chivu può sorridere arrivano notizie importantissime verso Lecce Inter! Cosa è accaduto oggi in allenamento

L'infortunio di Zielinski, avvenuto durante l’allenamento, ha causato preoccupazione nell’Inter. Il centrocampista polacco si è infortunato a causa di una torsione alla caviglia, durante una sessione di esercizi fisici. Oggi, i medici hanno dato buone notizie, confermando che il problema non è grave come si temeva. La squadra lavora per farlo tornare in forma in vista della partita contro il Lecce. La situazione tiene banco tra i tifosi, che sperano di vederlo in campo presto.

