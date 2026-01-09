Infortunio Neres Conte comincia a sorridere | buone notizie dall’allenamento odierno! Recupera per Inter Napoli?
L'infortunio di Neres ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi dell’Inter, ma le ultime notizie dall’allenamento di oggi portano segnali positivi. Antonio Conte potrebbe infatti contare sulla disponibilità del giocatore per la sfida contro il Napoli, offrendo così un’opzione in più in vista di un match importante. Restano da valutare le condizioni finali prima di confermare la sua presenza in campo.
Infortunio Neres, Conte comincia a sorridere: buone notizie dall’allenamento odierno in vista di Inter Napoli. Le ultime sulle condizioni del brasiliano Smaltita la delusione per il pareggio interno contro l’Hellas Verona, il Napoli ha voltato pagina e focalizzato tutte le energie sulla sfida più importante del momento. Il calendario propone infatti il big match contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
