Infortunio Berardi | l’attaccante lascia il campo durante Como Sassuolo Le sue condizioni preoccupano Grosso ecco come sta

Infortunio Berardi: l’attaccante ha alzato bandiera bianca durante Como Sassuolo. Le sue condizioni preoccupano Grosso, come sta. Una nuvola nera si addensa sul Sinigaglia e gela i tifosi neroverdi. La sfida di campionato tra Como e Sassuolo lascia in eredità una notizia pessima per Fabio Grosso. Il tecnico campione del mondo 2006, oggi alla guida della formazione emiliana, deve fare i conti con lo stop del suo uomo più rappresentativo: Domenico Berardi. L’attaccante calabrese, simbolo e leader tecnico della squadra, è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo a causa di un problema fisico che tiene ora col fiato sospeso tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Berardi: l’attaccante lascia il campo durante Como Sassuolo. Le sue condizioni preoccupano Grosso, ecco come sta

Argomenti simili trattati di recente

Berardi si racconta: «Champions da sempre il mio sogno. Sassuolo è casa, ma accetterei una top. Avevo un accordo prima dell'infortunio. Italia? Mancini aveva fatto questo» - facebook.com Vai su Facebook

Berardi esclusivo: "Mi sento rinato" Playoff, giusto così Alcaraz resta n.1, Musetti no alla Davis Napoli, Anguissa torna a gennaio Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 14 novembre Vai su X

Sassuolo, infortunio per Berardi: si ferma da solo e lascia il campo contro il Como - L'esterno numero 10 e capitano del Sassuolo si è fermato da solo in seguito ad uno scotto per contenere il. Segnala tuttomercatoweb.com

Infortunio Berardi, lieve problema al ginocchio: salta Verona-Sassuolo. News - Assenza a sorpresa, e certamente pesante, per il Sassuolo che ha aperto la 6^ giornata di A contro il Verona. Si legge su sport.sky.it

Sassuolo, infortunio Berardi: cosa ha e quando torna, le ultime - Un infortunio lo ha tenuto fuori dai giochi in occasione della sfida con il Verona al Bentegodi nell'ultima giornata di Serie A prima della sosta ... Riporta calciomercato.com