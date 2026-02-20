Infortunio Lautaro tempi di recupero ridotti | l' Inter tira un sospiro di sollievo

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’ultimo allenamento dell’Inter e i tempi di recupero sono più brevi del previsto. La diagnosi ha evidenziato uno stiramento di lieve entità, permettendo al giocatore di iniziare subito le terapie di riabilitazione. La società nerazzurra ha comunicato che il suo ritorno in campo potrebbe avvenire già tra due settimane, una buona notizia per la squadra in vista delle prossime partite. I medici seguono attentamente il suo percorso di recupero per evitare eventuali ricadute.

Il quadro sulle condizioni dei giocatori nerazzurri resta costantemente monitorato, con un focus particolare sulla gestione dell'infermeria e sulle possibili ricadute sul calendario. Da un lato Piotr Zielinski appare fiducioso di potersi rendere disponibile per la trasferta di Lecce; dall'altro Lautaro Martínez prosegue un percorso di valutazione che potrebbe richiedere tempo e riposo mirato. Il polpaccio ha provocato l'assenza di Lautaro Martínez, leader riconosciuto della squadra, e gli esami in programma nelle prossime ore chiariranno l'entità del problema muscolare e la durata prevista dello stop.