Kevarrius Hayes | tempi di recupero dopo l' infortunio Monaco tira un sospiro di sollievo
Kevarrius Hayes dovrà stare fuori per qualche tempo dopo l’infortunio, lasciando Monaco senza uno dei suoi lunghi di riferimento. La squadra dovrà riorganizzare le rotazioni e trovare alternative in vista delle prossime partite. I tifosi sperano in un rapido recupero, mentre il club monitora la situazione attentamente.
Il momento di as monaco basket è segnato da una situazione che impone attenzione alle rotazioni: un infortunio limita l’apporto di un lungo statunitense. Kevarrius Hayes ha riportato una frattura dello zigomo nell’incontro contro la Virtus Bologna. Non è previsto un intervento chirurgico e il rientro avverrà con una maschera protettiva. Hayes ha avuto un ruolo importante dalla panchina, registrando una media di 6,0 punti, 3,4 rimbalzi e 0,9 stoppate a partita in stagione. La squadra arriva da una serie di quattro sconfitte consecutive, l’ultima contro lo Zalgiris, in una fase di campionato caratterizzata da difficoltà e necessità di risposte rapide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
