Kevarrius Hayes dovrà stare fuori per qualche tempo dopo l’infortunio, lasciando Monaco senza uno dei suoi lunghi di riferimento. La squadra dovrà riorganizzare le rotazioni e trovare alternative in vista delle prossime partite. I tifosi sperano in un rapido recupero, mentre il club monitora la situazione attentamente.

Il momento di as monaco basket è segnato da una situazione che impone attenzione alle rotazioni: un infortunio limita l’apporto di un lungo statunitense. Kevarrius Hayes ha riportato una frattura dello zigomo nell’incontro contro la Virtus Bologna. Non è previsto un intervento chirurgico e il rientro avverrà con una maschera protettiva. Hayes ha avuto un ruolo importante dalla panchina, registrando una media di 6,0 punti, 3,4 rimbalzi e 0,9 stoppate a partita in stagione. La squadra arriva da una serie di quattro sconfitte consecutive, l’ultima contro lo Zalgiris, in una fase di campionato caratterizzata da difficoltà e necessità di risposte rapide. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kevarrius Hayes: tempi di recupero dopo l'infortunio, Monaco tira un sospiro di sollievo

Approfondimenti su Kevarrius Hayes

#Di-Lorenzo- Napoli || La paura si è placata per Giovanni Di Lorenzo.

Dopo giorni di apprensione, Salerno può finalmente respirare: Giuseppe Adinolfi, 38 anni, è stato ritrovato sano e salvo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kevarrius Hayes

Argomenti discussi: BM ON EUROLEGA / Monaco, stop forzato per Hayes: frattura allo zigomo, tempi di recupero da valutare; AS Monaco: Kevarrius Hayes salta le gare di EuroLeague della settimana.

AS Monaco: Kevarrius Hayes salta le gare di EuroLeague della settimanaL’AS Monaco dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave per diverse settimane. Kevarrius Hayes ha riportato una frattura allo zigomo e resterà fuori a tempo ... pianetabasket.com