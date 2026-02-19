Lautaro l’infortunio è muscolare | i probabili tempi di recupero

Lautaro Martinez ha subito un infortunio muscolare durante la partita a Bodo, che lo ha costretto a uscire nel secondo tempo. Il problema al polpaccio si è verificato durante un contrasto e le prime diagnosi indicano tempi di recupero più lunghi del previsto. I medici stanno valutando l’entità del danno e studiando il percorso di riabilitazione. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite della squadra, che si prepara a gestire questa perdita. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Lautaro Martinez è uscito nel corso del secondo tempo per un problema al polpaccio. Le notizie che giungono da Bodo purtroppo non sono positive. Chivu in conferenza stampa è apparso abbastanza preoccupato e certo dell’entità dell’infortunio. “ Dopo gli esami capiremo meglio l’entità e la gravità dell’infortunio. Ma è un infortunio muscolare e quello che è sicuro è che starà fuori un bel po’”, ha detto. Sono stati fissati gli accertamenti medici per lui. Lautaro si sottoporrà agli esami strumentali venerdì. A quel punto sapremo di più sull’entità e i tempi di recupero. Ciò che è certo è che salterà la trasferta di Lecce e quasi certamente anche il ritorno in casa con il Bodo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Infortunio Lautaro Martinez: ansia dopo Bodo Glimt Inter, preoccupano le sue condizioni. Cosa filtra e i possibili tempi di recupero

