Infortunio Lautaro | l’esito UFFICIALE degli esami e quante partite salta

Il capitano nerazzurro si è fatto male all’inizio del secondo tempo di Bodo Glimt-Inter Stamattina Lautaro ha effettuato i tanto attesi esami strumentali per fare definitiva chiarezza sull’ infortunio subito mercoledì sera nel match contro il Bodo Glimt valevole per l’andata del playoff Champions. Il primo responso parlava di affaticamento al polpaccio destro. Infortunio Lautaro in Bodo Glimt-Inter: l’esito UFFICIALE degli esami (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’esito ufficiale degli accertamenti conferma tutto: “(.) Un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

