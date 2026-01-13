Tuttosport informa sull’esito dell’infortunio di un giocatore e sul numero di partite saltate. La notizia, pubblicata il 13 gennaio 2026, ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati. Nonostante l’assenza, Chivu mantiene la testa della classifica con l’Inter, e l’assenza di un big match non rappresenta necessariamente un problema. Qui troverai dettagli chiari e aggiornamenti obiettivi sulla situazione.

2026-01-13 13:45:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Un altro big match non vinto non è la vera brutta notizia per Chivu, che resta al comando della classifica con l’Inter. Il vero allarme è l’infortunio di Calhanoglu, indispensabile per il gioco dei nerazzurri. Con lui in campo la squadra gira in modo diverso e si è notato a inizio stagione, quando il turco era assente e ancora non al meglio della condizione fisica. Contro il Napoli ha dovuto chiedere la sostituzione a due minuti dal termine, per un fastidio muscolare. Ora è arrivato il bollettino ufficiale sulle sue condizioni, dopo i test medici svolti in mattinata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – l’esito dell’infortunio e quante partite salta

Leggi anche: Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta

Leggi anche: Infortunio Anguissa: Quando torna e quante partite salta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Infortunio alla spalla per Thorstvedt L'esito degli esami per il centrocampista del Sassuolo - facebook.com facebook