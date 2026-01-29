Infortunio Dybala l’argentino salta il Panathinaikos! Problema al ginocchio e nuovi esami | giallorossi in allarme

In casa Roma c’è preoccupazione per le condizioni di Dybala. L’attaccante argentino ha problemi al ginocchio e salta la partita contro il Panathinaikos. I test ai quali si è sottoposto hanno confermato il problema, e ora si attende di capire quanto tempo dovrà stare fuori. La squadra si prepara a giocare senza di lui nelle prossime gare, mentre i tifosi sperano in un recupero rapido.

