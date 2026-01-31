Roma perché Gasperini non parla alla vigilia dell’Udinese Buone notizie Hermoso affondo sul mercato a Zaragoza Ultime

Questa mattina, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, non si è presentato in conferenza stampa. Ha preferito mantenere il silenzio prima della partita con l’Udinese, lasciando spazio alle voci di mercato e alle novità sulla formazione. Nel frattempo, si fanno passi avanti per Hermoso, che sembra sempre più vicino alla Roma, e si lavora intensamente sul fronte Zaragoza per rinforzare la rosa.

La Roma sta puntando Bryan Zaragoza per rinforzare l’attacco.

In vista della partita tra Roma e Genoa, Gasperini ha aggiornato le condizioni dei suoi giocatori, confermando l'assenza di Dovbyk e l’incertezza su Hermoso.

