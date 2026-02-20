Wesley e Hermoso vicini al ritorno | buone notizie per la Roma

Wesley e Hermoso stanno per tornare in campo, una notizia che fa sorridere i tifosi della Roma. Dopo settimane di stop, le ultime analisi mostrano miglioramenti significativi nei loro infortuni, portando speranza di rientro già nelle prossime partite. I due giocatori si stanno allenando con i compagni e sembrano pronti a riprendere il ritmo del campionato. La loro presenza potrebbe cambiare le strategie di gioco della squadra.

Nel contesto degli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori della Roma, emergono indicazioni positive sul fronte infortuni. Wesley ha ripreso l’allenamento di gruppo dopo il trauma contusivo subito contro il Napoli, completando l’intera seduta insieme ai compagni e avvicinandosi a una convocazione. Hermoso, già rientrato in campo ieri, ha definitivamente superato i fastidi che avevano limitato la sua presenza, svolgendo l’allenamento senza alcuna restrizione. Queste notizie rafforzano la fiducia dello staff tecnico in vista delle prossime gare, con due elementi chiave disponibili per la solidità del reparto arretrato.🔗 Leggi su Mondosport24.com

