Wesley e Hermoso vicini al ritorno | buone notizie per la Roma
Wesley e Hermoso stanno per tornare in campo, una notizia che fa sorridere i tifosi della Roma. Dopo settimane di stop, le ultime analisi mostrano miglioramenti significativi nei loro infortuni, portando speranza di rientro già nelle prossime partite. I due giocatori si stanno allenando con i compagni e sembrano pronti a riprendere il ritmo del campionato. La loro presenza potrebbe cambiare le strategie di gioco della squadra.
Nel contesto degli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori della Roma, emergono indicazioni positive sul fronte infortuni. Wesley ha ripreso l’allenamento di gruppo dopo il trauma contusivo subito contro il Napoli, completando l’intera seduta insieme ai compagni e avvicinandosi a una convocazione. Hermoso, già rientrato in campo ieri, ha definitivamente superato i fastidi che avevano limitato la sua presenza, svolgendo l’allenamento senza alcuna restrizione. Queste notizie rafforzano la fiducia dello staff tecnico in vista delle prossime gare, con due elementi chiave disponibili per la solidità del reparto arretrato.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Roma, non solo Wesley e Dybala: altre tre buone notizie per Gasperini dall’infermeria. Aggiornamenti importantissimi
Leggi anche: Roma, perché Gasperini non parla alla vigilia dell’Udinese. Buone notizie Hermoso, affondo sul mercato a Zaragoza. UltimeVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rassegna Stampa | La gestione degli stop, riunione dello staff a Trigoria; Roma, quasi tutti recuperati: le condizioni di Hermoso, Dybala, Wesley; IL TEMPO | Ansia Wesley: attesa per gli esami. Tornano Hermoso e Koné?; Roma, infortunio Wesley: problema alla caviglia e ansia per Gasperini. Verso la Cremonese con i recuperi di Hermoso e Koné.
Infortunati Roma | Hermoso in gruppo! Dybala, Wesley, Ferguson: le novità dall’allenamentoSi registrano alcune novità dall’infermeria, alcune positive. Gasperini può contare sul pieno recupero di Manu Koné, allenatosi già ieri a pieno regime. C’è di più: oggi, giovedì 19 febbraio, è ... fantamaster.it
Roma in ansia: le condizioni di Hermoso e Wesley a 48 ore dal derbyWesley ancora assente, Hermoso ancora a parte. I due casi nella settimana del derby restano ancora irrisolti. Il brasiliano non si è allenato neppure oggi a causa di problemi gastrointestinali: non è ... corrieredellosport.it
Trigoria, verso la Cremonese: rientrano Hermoso e Wesley, differenziato per Dybala. Le ultime https://www.romanews.eu/trigoria-verso-la-cremonese-rientrano-hermoso-e-wesley-differenziato-per-dybala-le-ultime/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Trigoria, verso la Cremonese: rientrano Hermoso e Wesley, differenziato per Dybala. Le ultime romanews.eu/trigoria-verso… #ASRoma #RomanewsEU x.com