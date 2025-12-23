Roma dati horror nei big match | i numeri allarmanti negli ultimi anni

Negli ultimi anni, i dati relativi ai big match della Roma evidenziano alcune difficoltà, con numeri che destano attenzione. Questa analisi si concentra sui risultati e sulle tendenze recenti, offrendo uno sguardo oggettivo sulle prestazioni della squadra nelle partite più decisive. Mantenendo un approccio sobrio e accurato, si forniscono elementi utili per comprendere meglio l’andamento della formazione capitolina nel contesto della stagione in corso.

La Roma arriva a festeggiare le festività natalizie salda al quarto posto in classifica, in linea con l’obiettivo stagionale di conquistare la qualificazione per la prossima Champions League. Il lavoro svolto fin qui da Gasperini è sicuramente da sottolineare, con una classifica che recita 30 punti in 16 giornate, frutto delle 10 vittorie collezionate fino a questo momento. Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica. Proseguendo con l’analisi delle statistiche, ciò che salta all’occhio, oltre al numero zero vicino la voce dei pareggi, sono le 6 sconfitte, le quali sono costate punti molto importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

