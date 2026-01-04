rrahmani difensore sottovalutato undici gol negli ultimi cinque anni

Rrahmani si distingue come un difensore sottovalutato, con undici reti realizzate negli ultimi quattro anni. Durante la recente partita Lazio-Napoli, il suo contributo si è evidenziato con una serie di vittorie consecutive in trasferta e una solidità difensiva che ha portato a zero gol subiti. Un elemento chiave nel successo della squadra, spesso nascosto dall’attenzione generale, ma fondamentale nel suo rendimento complessivo.

«Rrahmani difensore sottovalutato, undici gol negli ultimi quattro anni» Il commento di Lazio-Napoli 0-2 di Massimo Ugolini a Sky Sport: «Quattro vittorie consecutive tutte in trasferta, zero gol subiti, gol dei difensori. Rrahmani è un difensore sottovalutato, negli ultimi cinque anni ha segnato undici gol. È il difensore che negli ultimi cinque anni ha segnato più gol. Prestazione assolutamente convincente, è un Napoli che continua a crescere, migliorare. Sta lanciando questi segnali di maturità e continuità che spesso fin qui erano mancati. Le condizioni di Neres preoccupano, ha un problema alla caviglia, cercheremo di darvi informazione a strettissimo giro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

