Influenza K cresce nei bimbi finora 9,8 mln di italiani colpiti

L’influenza stagionale continua a fare danni, con quasi 9,8 milioni di italiani colpiti finora. I bambini sono i più colpiti, anche se i numeri sembrano rallentare. In questi giorni freddi e piovosi, il virus si diffonde ancora, soprattutto tra i più piccoli. Le autorità monitorano la situazione, mentre i genitori cercano di proteggere i figli.

Mentre il freddo si alterna alla pioggia nei Giorni della merla, l’influenza che ha messo a letto finora 9,8 milioni di italiani continua a colpire soprattutto i più piccoli, anche se i virus di stagione appaiono in frenata.  Stando al nuovi bollettino della sorveglianza RespiVirNet, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute dal 19 al 25 gennaio è stata pari a 11,3 casi per 1.000 assistiti (contro 12,7 della settimana precedente). E, secondo le stime degli esperti dell’Istituto superiore di sanità (issa), sono stati 621mila i contagiati, contro i 720mila del precedente rapporto. Ma, proprio come previsto dal pediatra a LaPresse, resta l’eccezione dei bambini piccoli: nella fascia 0-4 anni, l’incidenza è addirittura in aumento, con circa 40 casi per 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

