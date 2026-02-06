Influenza K e virus per 10,4 mln di italiani il ‘caso bimbi’ e quanto durerà

La stagione influenzale continua a tenere in apprensione milioni di italiani. Secondo gli ultimi dati, circa 10,4 milioni di persone sono state colpite dall’influenza di tipo K e da altri virus respiratori. Gli esperti prevedono che, anche se la curva sta lentamente calando, continueremo a vedere casi fino a metà marzo. La lotta contro i virus resta difficile, e molti si chiedono quanto ancora durerà questa ondata.

"La curva dell'influenza sta scendendo, ma visto questo andamento penso che faremo ancora i conti con i virus respiratori per tutto febbraio e forse per la metà di marzo ". Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico, che commenta a LaPresse gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Eccoli: nella settimana dal 19 gennaio al 25 gennaio sono stati 551mila i nuovi casi, con circa 10,4 milioni di italiani messi a letto da influenza e virus respiratori fino ad ora. Insomma, l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute è scesa a 10,1 casi per 1.

