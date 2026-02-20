Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso questa mattina a Campobello di Mazara, in Sicilia. La causa sembra essere il suo ascolto di musica con le cuffie, che gli ha impedito di sentire il rumore del treno in arrivo. Il giovane stava attraversando i binari quando è stato colpito. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi immediatamente.

Roma, 20 febbraio 2026 - Tragedia a Campobello di Mazara, un 17enne stamani è stato travolto e ucciso da un treno. Il giovane, in un primo momento si era pensato si fosse suicidato, è stato investito perché indossava le cuffie e non ha udito il treno arrivare. Il diciassettenne viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori. Quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola. La vittima stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari della linea Trapani-Castelvetrano, in seguito rimasta a lungo bloccata. Il giovane, di origine tunisina, Campobelll e non si è accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, per colpa delle cuffie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Indossa le cuffie e non sente il treno arrivare: 17enne investito e ucciso nel Trapanese

